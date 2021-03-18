Детский лагерь «Артек» может открыть свой филиал в Херсонесе

Путин дал задание проработать возможность

Президент России Владимир Путин поддержал идею открытия филиала МДЦ «Артек» – детского центра «Корсунь» – на территории археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Об этом глава государства сообщил в ходе онлайн-встречи с представителями общественности Республики Крым и Севастополя, передает РИА «Новости. Крым».

«Детский центр «Корсунь» как филиал «Артека»? Можно рассмотреть и этот вопрос. Надо только понять, где это конкретно сделать, так, чтобы это не вступало в противоречие с развитием этого места как нашей духовной купели и археолого-исторического центра. Надо все это совместить должным образом. Я поговорю с руководителями наших профильных ведомств, руководителями региона. Поработаем над этим», – сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что, учитывая сакральное значение для России Херсонеса, его развитие будет продолжаться.

«Знаю, что там проводятся раскопки и работа идет, но этого пока не достаточно. То что уже есть, уже хорошо, но мы должны сделать еще больше. Безусловно, будем развивать Херсонес и дальше как центр притяжения не только для граждан нашей страны, но и тех, кто захочет приехать в Севастополь из-за границы», – отметил Путин.

Напомним, сегодня в Севастополе проходят празднования седьмой годовщины воссоединения с Россией.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»