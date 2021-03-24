В Севастополе легковушка вместе с полицейским УАЗом вылетела с дороги

Авария произошла на перекрёстке улиц Рабочей и Воронина

В Нахимовском районе Севастополя произошло ДТП с участием легкового автомобиля Opel и патрульной машины УАЗ. В результате столкновения оба автомобиля вылетели на тротуар и снесли дорожный знак.

Об аварии сообщили очевидцы в группе «Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП».

Позже в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю рассказали, что водитель автомобиля Opel двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу патрульному автомобилю УАЗ с включёнными проблесковыми маяками, который двигался по главной дороге.

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В отношении водителя автомобиля Opel был составлен административный материал по ч.2 ст.12.13 КоАП РФ «Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков». Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере одной тысячи рублей, добавили в пресс-службе.

В результате ДТП никто не пострадал, повреждения получили только автомобили и дорожный знак.

Напомним, на трассе Ялта-Севастополь произошло столкновение «Матиза» с бронеавтомобилем «Тигр». Девушка за рулём «Матиз» с пассажиром, увидев колонну, нажала резко тормоз, автомобиль, после прошедшего дождя и влажного асфальта, развернуло правой стороной под удар.

Ольга Сурикова

Фото, видео: Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП/vk.com