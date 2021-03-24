Мероприятие было непубличным

Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Однако какой именно вакциной привился президент, не уточняется. Пресс-секретарь отметил, что Путин после прививки чувствует себя хорошо и сегодня у него будет обычный рабочий день.

Ранее сообщалось, что президент не делает прививку по причине пожилого возраста (Президенту России 68 лет), так как специалисты пока не рекомендовали прививаться людям после 65 лет.

При этом вакцинация президента прошла без присутствия прессы.

Отметим, что в Севастополе привилось от коронавируса почти 18 тысяч человек.

Ольга Сурикова

Фото: xakac.info