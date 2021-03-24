Депутат заксобрания помогает севастопольцам решить проблему c детской площадкой

Органы местного самоуправления никак не реагировали

После обращения депутата заксобрания Севастополя от партии ЛДПР Андрея Куринова по поводу небезопасной детской площадки, прокуратура города взяла этот вопрос под контроль, сообщает пресс-служба городского отделения партия.

В адрес Андрея Куринова пришла жалоба от местной жительницы, где говорилось об аварийном состоянии детской игровой площадки, расположенной между жилыми домами 106-108 пр-т Генерала Острякова.

Это может повлечь за собой травмы детей. Однако органы местного самоуправления никаких действий по устранению неполадок не предпринимают.

Депутатский запрос был направлен в прокуратуру Ленинского района. После проведения проверки подтвердился факт бездействия органов местного самоуправления.

В связи с этим прокуратура информирует депутата заксобрания о том, что направлено исковое заявление о понуждении провести работы по ремонту оборудования детской игровой площадки.

О результатах проведенной работы будет получено уведомление. В свою очередь, Андрей Куринов лично будет держать этот вопрос на контроле, добавили в партии.