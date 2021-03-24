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Депутат заксобрания помогает севастопольцам решить проблему c детской площадкой

24-03-2021
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Органы местного самоуправления никак не реагировали

После обращения депутата заксобрания Севастополя от партии ЛДПР Андрея Куринова по поводу небезопасной детской площадки, прокуратура города взяла этот вопрос под контроль, сообщает пресс-служба городского отделения партия.

В адрес Андрея Куринова пришла жалоба от местной жительницы, где говорилось об аварийном состоянии детской игровой площадки, расположенной между жилыми домами 106-108 пр-т Генерала Острякова.

Это может повлечь за собой травмы детей. Однако органы местного самоуправления никаких действий по устранению неполадок не предпринимают.

 Депутатский запрос был направлен в прокуратуру Ленинского района. После проведения проверки подтвердился факт бездействия органов местного самоуправления.

 В связи с этим прокуратура информирует депутата заксобрания о том, что направлено исковое заявление о понуждении провести работы по ремонту оборудования детской игровой площадки.

 О результатах проведенной работы будет получено уведомление. В свою очередь, Андрей Куринов лично будет держать этот вопрос на контроле, добавили в партии.

 

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