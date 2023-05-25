В Севастополе криминальная пара обнесла магазин, чтобы устроить вечеринку

Севастопольские полицейские задержали пару друзей, подозреваемую в краже из супермаркета электроники. Они уже имели судимости за хищения чужого имущества.

Установлено, что 27-летняя местная жительница со своим 33-летним приятелем поставили цель обокрасть один из магазинов электроники в Гагаринском районе.

Убедившись, что за их действиями не наблюдает персонал супермаркета, девушка и ее подельник похитили из торгового зала медиа-плеер, роутер, беспроводные наушники и портативную музыкальную колонку общей стоимостью 12 тысяч рублей, спрятали в сумку и под верхнюю одежду, а затем скрылись.

Похищенные они сбыли случайным прохожим, а деньги потратила на алкоголь, сообщили в пресс-службе полиции.

Как выяснилось, в день этот день даме как раз исполнилось 27 лет, и она решила таким образом раздобыть денег для своего праздника. Кроме того, установлена ее причастность к еще к трем аналогичным эпизодам.

Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова