ЧВК «Вагнер» начала выход из Бахмута

Подразделения ЧВК «Вагнер» начали выход их Бахмута. Об этом сообщил глава компании Евгений Пригожин в опубликованном его пресс-службой видео.

По словам Пригожина, силы «Вагнера» покинут город до 1 июня, а позиции займут подразделения Минобороны РФ.

Бои за город в Донецкой области Бахмут (ранее он назывался Артемовск) продлились больше 200 дней. Как заявляет глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, в сражении за город в основном принимали участие бойцы компании.

Напомним, в феврале этого года глава Крыма Сергей Аксенов записал видео, в котором он просит немедленно поставить снаряды на переднюю линию и выражает свою поддержку главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

Позже глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что в боях на Украине погибло около 20 тысяч бойцов «Вагнера» и 50-70 тысяч солдат ВСУ.