Хирурги Севастопольского онкодиспансера избавили мужчину от опухоли весом 20 кг

Хирурги Севастопольского онкологического диспансера им. А.А. Задорожного избавили мужчину от опухоли весом 20 кг, которая уже затрудняла его движения.

Шестидесятилетний пациент обратился за медицинской помощью с жалобами на увеличение живота в размерах. После дообследования было диагностировано объемное образование до 50 см, которое занимало всю брюшную полость и создавало значительные трудности при движении, также затрудняя дыхание пациента и сдавливая внутренние органы.

Как рассказал лечащий врач пациента Бабаев Ибрагим Джангирович, после сложной многочасовой операции по удалению забрюшинной опухоли, мужчина был переведен в отделение реанимации.

В настоящее время он уже готовится к дальнейшему лечению.

Ольга Сурикова