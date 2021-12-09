Следком заинтересовался случаем с выселением из квартиры семьи погибшего полицейского

Сертификат на квартиру выдавался правительством Севастополя

Следователи севастопольского Следственного комитета подключились к установлению обстоятельств выселения семьи погибшего полицейского из квартиры, которая ей была предоставлена бывшим губернатором города. Начата процессуальная проверка.

Информация появилась недавно в СМИ о том, что семье погибшего при исполнении служебного долга сотрудника МВД был выдан в 2014 сертификат на получение квартиры в тогда еще строящемся доме. Однако после введения дома в эксплуатацию из жилья их выселили, а квартиру застройщик продал.

«Тогда сертификаты на льготное жилье получили несколько человек, которые сейчас вынуждены покинуть квартиры. Так как жильцам выдали лишь справки на право доступа в жилое помещение, а застройщика обязали этот доступ предоставить и выдать ключи. Однако оформить жилье в собственность люди так и не смогли», – уточнили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.