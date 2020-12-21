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В Севастополе разрушается памятник героям-подводникам

21-12-2020
админ
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Севастопольцы накладывают свой отпечаток на его внешний вид

В Севастополе памятник героям-подводникам находится в удручающем состоянии. Вид отбитых гранитных плит усугубляется и наслоением грязи и мусора в чаше бассейна.

Памятник был открыт 37 лет назад в год 200-летия основания Севастополя. Он находится на улице Героев Севастополя. По задумке авторов, подводная лодка поднимается из морских глубин, на ходовом мостике – командир с биноклем и матрос-сигнальщик. На парапете установлены бронзовые памятные доски, на которых перечислены имена 983 подводников Черноморского флота, погибших во время Великой Отечественной войны.

Как говорится в сюжете «НТС», мемориальная часть просто разрушается: гранитные плиты отошли от основания, а образовавшиеся «проплешины» никто не спешит закрывать. «В правой части мемориала парапеты вообще не облицованы, просто сверху бетон окрашен в красный цвет. За памятником – стена с барельефами, которые сейчас закрывают разросшиеся хвойные ветви. Уже давно не видно, как матросы борются за живучесть подлодки, а чайка летит над волнами», — описывают журналисты нынешнее состоянии памятного места.

Председатель общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Морской Форт» Григорий Донец написал обращение в Правительство Севастополя по поводу того, в каком состоянии находится памятник.

При этом он высказал свое негодование и к тому, как севастопольцы относятся к своему культурному наследию, так как мусор там набрасывается регулярно их руками.

Но проблема данного объекта не единична и гораздо глобальнее.

В Севастополе есть ещё несколько памятников черноморцам-подводникам: на кладбище Коммунаров, в Дергачах и Балаклаве. И их состояние мало отличается от данного.

Григорий Донец предположил, что монументы находятся в таком состоянии, потому что в Реестре собственности города отсутствуют данные об их балансодержателе. То есть мемориалы, хранящие память о подвигах моряков, бесхозные.

«Понимаете? Это наше, большей степенью наше – не Правительства и не Управления охраны объектов культурного наследия. Мы не должны быть равнодушными, мы должны добиваться, чтобы здесь был порядок не только за клавиатурой и компьютером. Надо ходить, помогать Правительству решать эти проблемы. Вот это основная задача. И уже, если Правительство не справляется, тогда включать силовые и устанавливающие меры. Департамент образования, Управление культуры у нас не работают. Патриотизм – это не сидение в кабинетах и возложение цветов. Патриотизм – это живой организм нашего города-героя», — подчеркнул общественник.

Напомним, как уже писало наше издание, в удручающем состоянии находится Памятник участникам Севастопольского вооружённого восстания в ноябре 1905.

Фото: sev.gov.ru

2 комментариев на “В Севастополе разрушается памятник героям-подводникам

  1. Очень жаль, что не проводится ежегодная ревизия состояния памятников. Зачастую быстрота реакции на малейшие дефекты может избавить от больших трат

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