В Севастополе при строительстве катка обнаружили утечку газа

Развожаев поручил оперативно устранить утечку

В Севастополе зафиксирована утечка газа на магистральном газопроводе в районе улицы генерала Мельника. К губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву обратился вице-губернатор Николай Жигулин с просьбой провести комиссию по чрезвычайным ситуациям, говорится на сайте правительства.

«Вчера при производстве работ на строительной площадке на пересечении улиц генерала Мельника и Лабораторного шоссе, где строится крытый каток с искусственным льдом, рабочие почувствовали запах газа. На место выехала бригада ПАО «Севастопольгаз», составили акт о том, что газопровод травит. Повреждений строительной техникой не зафиксировано – это износ. Труба была проложена в 60-х годах, положенный срок эксплуатации уже прошел.

Для устранения утечки был поставлен хомут, но необходимо в кратчайшие сроки заменить часть трубы. Силы и средства у нас есть, особой аварийной ситуации не наблюдается, но впереди большие новогодние праздники», – отметил Николай Жигулин.

В связи с возникшей ситуацией под отключения газа попадут дома в нескольких районах — всего порядка 108 адресов.

Вице-губернатор подчеркнул, что отключение будет глобальное, но пообещал, что работы в течение суток будут окончены.

«Теплоноситель в системе остыть не успеет. Дома и объекты не заморозим. Понимаем, насколько это важно», – заверил Жигулин.

После восстановления подачи газа необходимо будет провести поквартирный обход зданий.

Михаил Развожаев дал добро на проведение КЧС и поручил максимально оповестить людей о предстоящем отключении.

Напомним, недавно в Севастополе произошел прорыв газопровода в районе Золотой Балки во время прокладки водовода из Кадыковского водохранилища.