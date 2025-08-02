Погода в Севастополе 2 августа

Погода
02-08-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Без осадков.

Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с,

днем 7-12 м/с, вечером южный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 20…22°,

днем 32…34°.

Температура воды в море 24-27°.

Фото: Елена Голос

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