Крымское УФАС предписало аннулировать незаконные разрешения на размещение рекламы на остановках в Севастополе

Крымское управление Федеральной антимонопольной службы признало Департамент архитектуры и Департамент имущественных и земельных отношений Севастополя нарушившими антимонопольное законодательство. Речь идёт о выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на остановках общественного транспорта без проведения обязательных торгов.

Как пояснили в УФАС, остановочные павильоны размещены на государственной земле, а значит, право на использование этих объектов для размещения рекламы должно предоставляться исключительно по итогам конкурентных процедур. Позиция антимонопольного ведомства была обжалована, однако апелляционный арбитражный суд поддержал решение Крымского межрегионального УФАС.

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