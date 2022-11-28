В Севастополе на входе на катер установят турникеты

В Севастополе на входе на катер и паром будут установлены турникеты. Пока подсчитываются средства, необходимые для реализации этого проекта. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Павел Иено.

Он доложил, что с 16 ноября вышел на линию еще один катер, добавлены рейсы до Голландии для студентов. А также организовали работу касс по принципу «Единого окна».

Иено рассказал, что сейчас люди заблаговременно покупают билет и могут его использовать на любой вид морского транспорта (катер, паром).

«За счет этого увеличили пропускную способность, нет скопления людей, потому что ранее люди покупали билеты перед посадкой на катер. Но мы эту схему доработаем. Далее будет по принципу турникетов: купил билет— приложил и воспользовался транспортным средством», — отметил глава дептранса.

По его словам, установка турникетов начнется не ранее следующего года, пока все на стадии разработки.

А до этого, с 1 декабря будут установлены терминалы, в которых можно будет оплатить и с помощью единой городской карты.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что ему все равно поступают жалобы и замечания на работу касс, поэтому он порекомендовал главе Департамента устранить недочеты и хотя бы раз в неделю контролировать их работу.

«Давайте в двадцать первом веке все-таки живем», — резюмировал губернатор.

Ольга Сурикова