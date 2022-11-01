В Севастополе за год почти на 7% упала реальная начисленная зарплата

В Севастополе в августе нынешнего года на 6,8 % снизилась реальная начисленная зарплата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Крымстат.

Тем не менее, статистика говорит о росте номинальной заработной платы в Севастополе за год на 6, 7 %. В среднем по городу она составляет 39 тыс. руб.

Напомним, реальная заработная плата показывает уровень покупательной способности полученных денег, а номинальная их количество в денежных единицах.

В некоторых сферах экономики города специалисты Крымстата обнаружили огромные диспропорции в зарплате по отношению к среднему уровню.

По промышленным видам экономической деятельности среднемесячная заработная плата в августе 2022 года составила 47,3 тыс. руб., что на 5,1 % ниже, чем в июле и на 15,8% выше, чем в августе прошлого года.

В отрасли сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства наблюдается увеличение заработной платы по отношению к предыдущему месяцу на 2,0%, а по сравнению с августом прошлого года увеличение на 16,8%. Ее размер составил 49,2 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников за август 2022 года по виду экономической деятельности «Строительство» составила 37,3 тыс. рублей. По сравнению с июлем 2022 года данный показатель увеличился на 12,6%, а по сравнению с августом 2021 года данный показатель вырос на 11,9%.

В «Образовании» уровень средней заработной платы в августе 2022 года по сравнению с июлем 2022 года увеличился на 8,1%, и составил 41464,4 рубля. По сравнению с августом прошлого года этот показатель вырос на 49,3%.

В области здравоохранения и социальных услуг среднемесячная начисленная заработная плата составила 41361,7 рубль, что на 0,1% выше, чем в июле 2022 года и на 1,4% выше соответствующего месяца прошлого года.

Высокий уровень среднемесячной начисленной заработной платы в августе 2022 года по отношению к среднему уровню заработной платы в целом по экономике Севастополя, наблюдается у предприятий финансовой и страховой сфер (выше 94,2%), обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха (выше на 43,1%), деятельности в области информации и связи (выше на 41,3%), транспортировки и хранения (выше на 35,4%), в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (выше на 29,9%).

Низкий уровень среднемесячной начисленной заработной платы в августе 2022 года по отношению к среднему уровню заработной платы в целом по экономике г. Севастополя наблюдается у предприятий таких видов экономической деятельности, как деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (ниже на 48,1%), торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (ниже на 41,5%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (ниже на 36,5%), деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги(ниже на 35,3%), предоставление прочих видов услуг (ниже на 26,5%).

Напомним, среднемесячная зарплата в Севастополе за пять лет, с 2015 года по 2020 год, выросла больше на 13 %, чем в Республике Крым.