В Севастополе оштрафуют торговца кепками с коноплей

Он уже получал предупреждение

В Севастополе уже дважды попал в поле зрения полиции коммерсант, который торгуют головными уборами с изображением запрещенного растения. Его обвиняют в пропаганде употребления наркотиков.

В городском УМВД рассказали, что рейд их сотрудниками проводился по центру городу. И в одном из торговых павильонов местный житель продавал головные уборы, на которых были изображены листья конопли. Отмечается, что он уже получал предупреждение о недопустимости реализации продукции, которая «рекламирует наркотические средства и несет информацию, побуждающую интерес молодежи к употреблению наркотиков».

На продавца составлен административный протокол, ему может грозить штраф от четырех тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления.

«Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятая продукция является рекламой наркотических средств», — подчеркнули в пресс-службе правоохранителей.

В настоящее время материалы административного дела и вещественные доказательства направлены для рассмотрения в суд, который установит степень вины и меру наказания правонарушителю.

Ольга Сурикова