Жителям ДНР и ЛНР будут выдавать жилищные сертификаты за разрушенные дома

Не всем Вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ввести сертификаты на покупку нового жилья для жителей ДНР, которые не готовы ждать, пока будут отстроены их дома.

В свою очередь, президент России Владимир Путин поддержал идею, но предложил расширить программу и на жителей ЛНР.

Документ позволит людям получить жилье в ДНР и ЛНР.

Хуснуллин доложил, что сейчас российские ведомства составляют график ремонта жилья в Мариуполе, он рассчитан на три года.

«Тем людям, которые не захотят сегодня ждать, мы предлагаем и просим Вас согласовать вариант выплаты жилищного сертификата с возможностью купить им жилье на территории Донецкой Республики в любом населенном пункте. Это тоже, я думаю, будет востребовано. Это подход по жилью»,— заявил вице-премьер.

При этом пока не уточняется, как будет рассчитываться сумма сертификата и сколько денег в него заложат.

По словам Хуснуллина, на восстановление жилого фонда Мариуполя, разрушенного в ходе военных действий, закладывается три года. «Мы уже на 85% закончили обследование всего жилого фонда — раз, и все, что можем восстановить, все восставим. Все, что не можем восстановить, будем строить»,— сказал вице-премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны России ведет строительство нового жилого комплекса в Мариуполе.

Ольга Сурикова