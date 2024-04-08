Владимир Жириновский для севастопольцев был фактически членом семьи

В эти выходные вся стран вспоминала по-настоящему великого человека, пророка, патриота, ставшего живой легендой – Владимира Вольфовича Жириновского.

Смерть Владимира Вольфовича стала огромной потерей для всей страны, фактически мы все осиротели, как будто не стало близкого и родного человека. Ведь на ярких харизматичных выступлениях Владимира Жириновского выросло ни одно поколение россиян. Автор данной статьи с детства помнит телевизионные выступления этого невероятно обаятельного, вечно молодого и умного политика.

О том, каким Владимир Вольфович запомнился лично и о том, какой след он оставил в жизни Севастополя, мы поговорили с координатором Севастопольского отделения ЛДПР Ильей Журавлевым.

— Вы помните, как вы познакомились с Владимиром Вольфовичем?

— Это невероятная история. Мне было 20 лет, я был студентом Севастопольского приборостроительного института и на каникулах решил навестить родной Калинин. После мы решили с друзьями поехать в Москву, там совсем недалеко. И куда отправились? Конечно, на Красную площадь. Там, как всегда, толпы туристов и вот мы видим — толпа людей, а в центре стоит мужчина и что-то громко говорит, размахивая руками. Мы 20-летние студенты, конечно, нам стало интересно, что там происходит, и мы подошли увидев, что этим мужчиной является Владимир Жириновский. Тогда, как и сейчас, активно работала команда политика, которая раздавала брошюры. Мне попала в руки брошюра, где было написано – Либерально-демократическая партия Советского Союза. Это был 1991 год. Жириновский никому не отказывал в подписи флаеров, фотографий, мы тоже подошли, и он подписал нам эту брошюру. Я ее хранил как память все эти годы, ведь уже тогда понял, что это личность колоссального масштаба. Я даже представить не мог, что судьба меня еще сведет с Владимиром Вольфовичем и какую роль он сыграет в моей жизни. Видимо, это был знак, судьба.

В 2019 году Владимир Вольфович приехал в Севастополь. Я на тот момент уже стал координатором городского отделения. Владимир Вольфович выступил блестяще в нашем театре Луначарского и после его выступления, я подошел к нему с той самой брошюрой 1991 года, рассказав историю встречи, и Жириновский снова подписал ее, поставив дату.

Вот такой раритетный исторический документ у нас есть в Севастопольском отделении ЛДПР. Уверен, что эта брошюра станет реликвией в нашей семье и будет передаваться из поколения в поколение.

— Как относились к Владимиру Вольфовичу в «украинский период» истории Севастополя?

— Вы знаете, Владимир Вольфович с самого начала развала союза говорил о том, что Севастополь и Крым в составе Украины – это величайшая несправедливость. За это Владимира Вольфовича невероятно ценили и любили в Севастополе.

Город и горожане ведь ментально не переставали жить в России, смотрели исключительно российские телеканалы, читали российские газеты, следили за российской политикой. В Севастополе Жириновского обожали, боготворили. Ведь он выступал за величие России, за противостояние НАТО и США, за возвращение исконно русских земель в состав Российской Федерации. Это было то, чем жил каждый севастополец. Поэтому Жириновского здесь просто боготворили, его цитировали, записывали его выступления в Госдуме и на телевидении и пересматривали, он был не просто кумиром, он был фактически родным человеком, потому что разделял боль горожан по потере Родины.

Особенно любили Владимира Вольфовича на Черноморском флоте, мне не раз говорили мои друзья-моряки-черноморцы, что голосовали на выборах именно за ЛДПР.

Стоит отметить, что Владимир Вольфович регулярно посещал и украинское телевидение, прилетая в Киев. Представьте себе, смелость человека, который не боялся приезжать во вражески настроенный город и говорить правду прозападным украинским политикам, конечно, это поднимало дух русским людям в Севастополе.

— Исторический визит Владимира Вольфовича в Севастополь в феврале 2014 года, чем запомнился горожанам?

— Владимир Вольфович прилетел в Севастополь первым из федеральных политиков 28 февраля. Прошло всего несколько дней после митинга народной воли на площади Нахимова, только начали формироваться отряды самообороны, еще ничего не было понятно. В городе активно работали украинские спецслужбы, на всех, кто поддержал события Русской весны, оказывалось колоссальное давление. Могу это авторитетно заявить, так как был на тот момент депутатом горсовета и именно мы принимали решение о провозглашении вначале суверенитета Севастополя и затем и о намерении войти в состав России.

Так вот прямо скажу: Владимир Вольфович не просто рисковал свободой, он рисковал жизнью, прилетев в те напряженные для нас всех дни в Севастополь. Но его приезд был необычайно важен для нас, севастопольцев. Это был знак — Россия с нами, Россия нас не оставит.

Владимир Вольфович выступил с речью у здания горадминистрации, его восторженно слушали тысячи севастопольцев.

Еще один трогательный момент. Ни для кого не секрет, что он всегда любил красивые жесты и оставил нашим общественникам деньги на покупку цветов для севастопольских женщин, ведь впереди было 8 марта.

Визит Жириновского в те дни в Севастополь был не просто поступком политика и патриота, это был поступок невероятно мужественного и смелого человека.

— Как вы оказались в ЛДПР и связали свою жизнь с ней?

— Как я уже говорил, когда я впервые встретил Жириновского в 20 лет политика для меня была чем-то из области фантастики. Но жизнь шла своим чередом. И вот в какой-то момент я решил заняться общественно-политической работой, став депутатом районного совета, а затем городского.

При этом всю жизнь следил за политической карьерой Владимира Вольфовича, восхищался им, разделял его идеи и взгляды.

Наступил 2014 год. В горсовете нужно было создавать фракции уже российских парламентских партий. Для меня выбор был очевиден. И мы с моим коллегой Сергеем Бурштейном создали фракцию ЛДПР.

Еще не было даже референдума, но фракция была учреждена. Затем произошли события Русской весны, формирование Севастопольского отделения ЛДПР, период восстановления и я все чаще и чаще вспоминал ту встречу в 1991 году, которая стала для меня судьбоносной и повлияла на мою жизнь.

— Как Севастополь воспринял кончину Владимира Вольфовича?

— Это была потеря, которая, пожалуй, касалась каждого жителя. К нам в приемную пришли тысячи севастопольцев, люди не скрывали слез, несли цветы, оставляли отзывы в книге памяти.

Многие признавались, что восприняли утрату Владимира Вольфовича, как потерю близкого человека.

Сотни горожан решили вступить в партию сразу после кончины Жириновского. Говорили, что пока он был жив, восхищались им, разделяли его идеи, но вступить в партию все руки не доходили, засасывали рутинные дела. Но вот его не стало и пришло понимание, что нужно наконец прийти и вступить в ЛДПР.

Сегодня на нас всех лежит колоссальная ответственность – не посрамить славное имя Владимира Вольфовича, сохранить память о нем, его идеи, его партию. Могу заверить, что я лично и мои соратники в Севастопольском отделении сделают для этого все возможное.

Беседовала Дарья Тимофеева