В Севастополе к 2026 году объем экономики вырастет на треть

К концу недели хочется говорить о хорошем. В правительстве Севастополя тоже так считают и опубликовали прогноз социально-экономического роста города до 2026 года.

Согласно ему, численность населения Севастополя сейчас насчитывает 561 тыс., а в 2026 будет 584 тысячи человек. Общий объем экономики города вырастет за 3 года на 30%. Инфляцию прогнозируют на уровне всего 4%, а рост зарплат составит целых 7-8%.

Напомним, Севастополь находится стабильно низко в рейтинге регионов России по уровню научно-технологического развития. Об этом сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

По итогам 2022 года наш город занял 62 строчку среди 85 регионов России по объему отгруженных инновационных товаров, работ, услуг. В прошлом году Севастополь был на 57 месте.

Однако подобные колебания местоположения города-героя были и в 2019-2020 гг, с 58-60 местами соответственно.