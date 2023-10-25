Севастополь становится все менее технологичным

Севастополь находится стабильно низко в рейтинге регионов России по уровню научно-технологического развития. Об этом сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

По итогам 2022 года наш город занял 62 строчку среди 85 регионов России по объему отгруженных инновационных товаров, работ, услуг. В прошлом году Севастополь был на 57 месте.

Однако подобные колебания местоположения города-героя были и в 2019-2020 гг, с 58-60 местами соответственно.

Человеческие ресурсы и материально-техническую базу, задействованные в сфере науки и технологий, а также масштаб и эффективность научно-технологической деятельности аналитики оценили в 25 баллов из 100.