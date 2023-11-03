В художественном музее им. М. П. Крошицкого поселились пока не картины, а влага

В здании художественного музея им. М.П. Крошицкого не удается победить влагу. Рабочие переделывают примыкания окон и меняют конструкцию водосточных труб.

В правительстве Севастополя подтвердили, что требуются устранение замечаний.

«Да, подрядчик устраняет замечания. Переделывает примыкания. Мы хотим получить 100%-й результат, поэтому выставили замечания. Проверили — нас не устроило. Подрядчик переделывает», — рассказал заместитель губернатора Павел Иено.

Напомним, в середине октября на сессии Заксобрания Севастополя директор департамента культуры Анжела Сумакова сообщила, что это в здании музея завершен капительный ремонт, который начался еще в 2018 году и серьезно затянулся.

По ее словам, коллекцию музея должны были перевозить через две недели и, если ничего не помешает, к концу декабря планировалось завершить переезд.

Картины из фонда музея выставлялись в фойе второго этажа кинотеатра «Москва». Коллекцию пришлось распределить по нескольким местам: помимо кинотеатра «Москва» это Черноморское ВВМУ им П.С. Нахимова, севастопольский филиал МГУ им. И.В. Ломоносова, центральная библиотека им. Л.Н. Толстого и другие организации.