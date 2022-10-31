Севастополь 57-й в России по научно-технологическому развитию

Севастополя занял 57 строчку рейтинга регионов России по научно-технологическому развитию по итогам 2021 года, сообщают аналитики агентства РИА-Рейтинг.

Наш город улучшил свое положение на 3 позиции по сравнению с 2020 годом. Как сообщает агентство, исследование подготовлено по данным Росстата и Роспатента. Методика основана на агрегировании значений 19 показателей, объединенных в четыре группы. Эти данные характеризуют человеческие ресурсы и материально-техническую базу, задействованные в сфере науки и технологий, а также масштаб и эффективность научно-технологической деятельности.

По сравнению с прошлым годом в группе лидеров рейтинга существенных изменений не произошло. В тройке лидеров, как и ранее Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится почти 37% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2021 года.

Замыкают рейтинг Республика Ингушетия, Ненецкий автономный округ и Республика Хакасия.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев 15 сентября в ходе заседания правительства раскритиковал формальный подход главы департамента образования Ларисы Сулимы к разработке регионального плана мероприятий по проведению в России Десятилетия науки и технологий.

Губернатор отметил, что ознакомился с докладом и не нашел там конкретных шагов, которые планируется достичь научной сферой региона.