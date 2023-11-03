Правительство проиграло суд по сносу банкетного зала на мысе Хрустальный

Департамент городского хозяйства проиграл суд по сносу банкетного зала на мысе Хрустальный, перекрывающего вид со смотровой площадки у основания обелиска «Городу-Герою Севастополю», сообщает издание ForPost.

Речь идет о верхнем этаже здания по адресу набережной Адмирала Перелешина, 7. Строительство надстройки на существующем здании началось еще в феврале, вызвав шквал негодования со стороны горожан.

Нарушения при ходе строительства верхнего этажа здания тогда отметил главный архитектор города Максим Жукалов.

«Там перекрывается обзор, и охранные зоны, которые там установлены в отношении объекта культурного наследия, скорее всего, не допускают какую-либо строительно-хозяйственную деятельность с увеличением параметров существующих объектов недвижимости», – говорил тогда он.

В декабре 2020 года профильная комиссия правительства Севастополя приняла решение снести надстройку. Однако собственник требование о демонтаже проигнорировал.

В 2022 году департамент городского хозяйства подал иск в суд о сносе банкетного зала. Судебное разбирательство оказалось затянутым.

В итоге арбитражный суд Севастополя отказал горхозу в удовлетворении иска как «в связи с пропуском истцом срока исковой давности, так и в связи с необоснованностью исковых требований».

По мнению суда, истцом не доказано, что исследуемый объект является объектом самовольного строительства, и не приведено объективных доказательств необходимости его сноса.

Дарья Тимофеева

Фото: sevastopol.su