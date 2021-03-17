Полиция начала поиски вандалов, осквернивших «Штык и Парус»

Им грозит до трех лет

На мысе Хрустальном разрисованы стела, барельефы и сам постамент обелиска «Городу-Герою Севастополю», известному среди севастопольцев, как «Штык и Парус». Отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району города возбуждено уголовное дело за «вандализм».

Санкции статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы на срок до трёх лет, отметили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершённому преступлению», –проинформировали в ведомстве.

Напомним, в Севастополе полицейскими задержаны подозреваемые в повреждении Таврической лестницы в центре города. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 23 до 26 лет.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю