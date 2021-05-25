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Прокуратура оштрафовала главу департамента горхоза

25-05-2021
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Глава горхоза получил три штрафа
 
Прокуратура Севастополя выявила нарушения сроков рассмотрения обращений граждан департаментом городского хозяйства. Руководитель был оштрафован.

При этом по одному из обращений департаментом не обеспечено всестороннее и объективное рассмотрение, в результате чего ответ по существу изложенных в нем доводов не дан.

«В связи с допущенными нарушениями прав предпринимателей руководитель Департамента городского хозяйства города Севастополя по постановлениям прокуратуры города трижды привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 15 тыс. руб», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по представлению прокуратуры города хозяйствующему субъекту дан ответ по существу изложенных в обращении доводов, а виновное должностное лицо департамента привлечено к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее прокуратура Севастополя сообщала, что должностное лицо ГУПС «Водоканал» оштрафовано на 5 тысяч рублей за нарушение законодательства об обращениях граждан.

Ольга Сурикова
Фото: sevastopol.kp.ru

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