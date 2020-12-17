Бизнес-омбудсмен Севастополя освобожден от должности

Депутаты провели тайное голосование

Сегодня в ходе пленарного заседания Заксобрания глава комитета по экономике Евгений Дубовик доложил о досрочном сложении полномочий омбудсмена по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Тимофея Смирнова.

На сайте Закса уточняется, что Тимофей Смирнов подал в отставку по собственному желанию. Соответствующий документ поступил в севастопольский парламент 24 ноября текущего года.

Вице-спикер парламента Татьяна Лобач напомнила, что согласно положениям регламента, освобождение от должности происходит путем тайного голосования.

Процедура была соблюдена: депутаты поддержали отставку бизнес-омбудсмена.

Напомним,на прошлой сессии депутаты утвердили список кандидатур на должность омбудсмена по правам человека в Севастополе.