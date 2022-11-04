В Севастополе из оскандалившегося дельфинария изъяли морских котиков

В Севастополе вечером 3 ноября из дельфинария «Flipper» изъято 7 морских котиков. Хозяин его днем ранее выпустил в море в парке Победы четырех дельфинов.

«Завершилась операция по изъятию северных морских котиков у господина Калниболотского, который накануне выпустил в море четырех дельфинов.В дельфинарии было 7 северных морских котиков. После вопиющего случая с дельфинами специалисты сразу начали говорить, что животные находятся в опасности», — написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Он уточнил, что животных перевозят на базу Коктебельского дельфинария. После переезда животным будет обеспечено содержание, питание и ветеринарный уход на необходимом для них уровне.

Что касается продолжения поисков дельфинов, то, специалисты должны выйти в море сегодня утром.

Напомним, директор дельфинария «Флиппер», который работает в парке Победы, вечером 2 ноября выпустил в море четырех дельфинов-афалин. На него уже заведено несколько уголовных дел, прокуратуры проводит проверку.

Ольга Сурикова