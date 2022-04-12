В Севастополе оштрафован мужчина, который пытался сорвать баннер в поддержку вооруженных сил РФ

Не успел срезать до конца

В Севастополе к административной ответственности будет привлечен местный житель за попытку срезать патриотический плакат, который был размещен в ВС РФ, сообщило городское управление МВД России.

Инцидент произошел в Гагаринском районе возле парка Победы. Очевидцы выложили в соцсетях фото и виновника произошедшего.

Сотрудники полиции задержали 55-летнего мужчину. Отмечается, что он не успел довести свой умысел до конца, так как был задержан сотрудниками УВО Росгвардии, находившимися на маршруте патрулирования.

На него составлен административный материал «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».

Он должен заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, в Севастополе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который ударил пенсионера за наклейку с буквой «Z» на его автомобиле

Ольга Сурикова

Фото: Черный список Севастополя/vk.com