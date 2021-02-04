В Севастополе ищут, кто будет заниматься отловом бездомных животных

Объявлен конкурс на полтора миллиона на организацию приюта

Бездомные животные в Севастополе в этом году по-прежнему будут содержаться в частном приюте. ГБУ «Парки и Скверы» объявил конкурс на оказание соответствующих услуг.

На сайте госзакупок появился лот «Оказание услуг по отлову, транспортировке, стерилизации, вакцинации, биркованию, эвтаназии и утилизации безнадзорных и бездомных животных». Начальная цена указана полтора миллиона рублей.

В требованиях подробно описано, какая температура должна быть в помещениях приюта, размеры клеток для разных видов собак, требования к оснащению комнат, уборке за животными и качеству корма. Также обязательно должен быть ветеринарный кабинет и площадка для выгула.

Аукцион состоится 11 февраля.

Напомним, после скандала с уже бывшим приютом, где собак морили голодом и держали в холоде и сырости, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Севастополь построит типовой приют для бездомных животных.

Ольга Сурикова