Севастополь подготовили к дистанционному обучению

Разработали функциональную платформу

В Севастополе представили платформу региональной информационной системы в сфере образования. Теперь будет разрабатываться план по ее внедрению, сообщает пресс-служба правительства города.

Директор департамента цифрового развития Александра Осипова отметила, что система объединяет все электронные журналы и дневники, учебные планы и видеоуроки, планирование и расписание занятий, сайты образовательных организаций и цифровые площадки ЯКласс, SkySmart и Foxford. Сервис позволяет учитывать достижения обучающихся, связывает портфолио учащегося и педагога и создает «портрет ученика».

При этом родители могут видеть успехи каждого ребенка в онлайн-режиме.

Также расписание дополнительных занятий автоматически интегрируется с графиком занятий основной учебной программы.

Функциональная платформа должна обеспечить возможность обучения в дистанционном формате.

Директор департамента привела следующие цифры, которые будут способствовать приближению школ города к эре цифровых технологий: планируется приобрести 2748 ноутбуков, 138 интерактивных панелей и 69 принтеров. Широкополосным доступом в Интернет обеспечат 26 школ города в период 2019–2021 годов, из них 14 образовательных учреждений подключат в нынешнем году.

К функциональной платформе присоединились 69 образовательных учреждений Севастополя. Сейчас преподаватели, ученики и их родители осваивают систему.

Переход школ Севастополя на ведение электронных журналов запланирован на сентябрь 2021 года.

Напомним, весной 2020 года, во время карантина и введение дистанционного обучения, учителя севастопольских школ испытывали особую интенсивность и напряженность в работе.

Ольга Сурикова