В Севастополе и Крыму цветут маки

Цветущие маковые поля являются природным достопримечательностям полуострова и давно стали самостоятельным туристическим объектом. Каждый год сотни людей ради фотосета на фоне ярко красных полей устраивают настоящую охоту и отправляются на поиски красивых полян.

Обычно пик цветения приходится на середину мая и длится до конца месяца. Но в этом году, из-за холодной весны, маки должны цвести до 10 чисел июня.

Где искать маки в Севастополе:

Маковые поля можно поискать возле посёлка Сахарная головка, в окрестностях Инкермана или на развалинах Херсонеса. В районе Казачьей бухты маки спускаются до самого моря.

Где цветут маки в Крыму:

Белая скала, Белогорск

Под Керчью часто встречаются смешанные поля: на них растут не только маки, но и голубые дельфиниумы.

В направлении таких сёл, как Железнодорожное, Тургеневка, Красный мак и Танковое. Там маки растут прямо вдоль трассы.

В окрестностях Симферополя, в районе пещеры Кизил-Коба, и город Бакла.

Ради ярко-красных маковых полей едут и на мыс Казантип.

В окрестностях Евпатории, Карадага, Коктебеля