В Севастополе и Крыму цветут маки

Цветущие маковые поля являются природным достопримечательностям полуострова и давно стали самостоятельным туристическим объектом. Каждый год сотни людей ради фотосета на фоне ярко красных полей устраивают настоящую охоту и отправляются на поиски красивых полян.
Обычно пик цветения приходится на середину мая и длится до конца месяца. Но в этом году, из-за холодной весны, маки должны цвести до 10 чисел июня.
Где искать маки в Севастополе:
Маковые поля можно поискать возле посёлка Сахарная головка, в окрестностях Инкермана или на развалинах Херсонеса. В районе Казачьей бухты маки спускаются до самого моря.
Где цветут маки в Крыму:
Белая скала, Белогорск
Под Керчью часто встречаются смешанные поля: на них растут не только маки, но и голубые дельфиниумы.
В направлении таких сёл, как Железнодорожное, Тургеневка, Красный мак и Танковое. Там маки растут прямо вдоль трассы.
В окрестностях Симферополя, в районе пещеры Кизил-Коба, и город Бакла.
Ради ярко-красных маковых полей едут и на мыс Казантип.
В окрестностях Евпатории, Карадага, Коктебеля