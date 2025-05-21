Что клюет сейчас в Севастополе

В Севастополе стартовал весенний сезон рыбалки. Как отмечают заядлые рыбаки, с запозданием на месяц.

«По всему побережью ловят на микроджиг ставриду по ночам, размеры разные. В Севастополе на днях хорошо отзывались о крупной ставриде в парке Победы.

Синий окунь попадается в прилове со ставридой, но больше конечно в светлое время. Клюет по ЮБК и в бухтах Севастополя», — поделился любитель рыболовных приключений Руслан в своем ТГ.

Барабулька, по его словам, тоже иногда попадается на ЮБК и в Ласпи. Ерш пока не в разгаре, но обещают, что его наплыв еще впереди.

Аналогично говорит и о ласкире — уже бывают хорошие рыбалки, но пока он держится подальше от берега. А вот в метрах 300 от берега, например в Любимовке, есть шанс вернуться с хорошей добычей.

На рассвете в Ялте у пирса рекомендуют ловить крупного зубаря. Стоит попробовать и в Севастополе на яхт-клубе, Омеге, в Карантинной бухте, на пляже известном среди местных как БТК, и в Голубой бухте. На нем же, говорят, и селедочка со ставридкой проскакивают.

На Омеге сейчас попадается и крупная кефаль.

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Ольга Сурикова