В Крыму могут ввести режим ЧС из-за весенних заморозков

Режим угрозы ЧС готовится к введению в нескольких сельскохозяйственных регионах Крыма из-за гибели в результате заморозков части урожая черешни, персика и сливы, сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк, пишет РИА Новости.

Он отметил, что сейчас идет оценка , сколько урожая пострадало.

«Если объем повреждений превысит 10-15%, будем для начала вводить угрозу ЧС. Если все повреждения подтверждаются – будем проводить работу по введению режима ЧС» , — сказал Кратюк.

Режим ЧС, по его словам, позволит аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери. Этот правовой режим предложили на заседании Комитета Госсовета Крыма по аграрной политике и развитию сельских территорий.

Больше всего от заморозков пострадали сады в Бахчисарайском, Симферопольском, Кировском, Нижнегорском и Красногвардейском районах.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai