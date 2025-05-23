В Севастополе и Крыму массовые проблемы со связью

В Севастополе и Крыму 23 мая днём начались массовые перебои в работе мобильной связи. С 13:00 местные жители жалуются на полное отсутствие сигнала у ряда операторов. Больше всего претензий — к «Волне Мобайл».

Пользователи сообщают, что не могут ни позвонить, ни выйти в интернет. У некоторых не работает даже дозвон в экстренные службы. Сервисы, отслеживающие сбои, фиксируют всплеск обращений именно по «Волне».

Как сообщили представители оператора, причина — механическое повреждение оптического кабеля. Обстоятельства инцидента пока выясняются.

Компания рекомендует временно подключиться к резервной аварийной сети. Для этого необходимо:

зайти в настройки мобильного телефона;

выбрать раздел «Сотовая связь» → «Выбор сети»;

вручную выбрать сеть с номером 25032.

В компании заверяют, что специалисты уже работают над устранением неполадок. Ориентировочные сроки восстановления связи пока не называются.

Дмитрий Островский

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