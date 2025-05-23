Госдума ограничила сделки с жильём для переселенцев из Херсона — в Севастополе затронет сотни семей

В Севастополе, где только за прошлый год 516 переселенцев из Херсонской области приобрели жильё по государственным жилищным сертификатам, вступает в силу важное ограничение.

Госдума приняла закон, который запрещает продавать такие квартиры в течение пяти лет с момента регистрации права собственности. Речь идёт о недвижимости, приобретённой за счёт средств, выделенных по ГЖС — программе поддержки экстренно эвакуированных граждан.

Согласно пояснительной записке, мера направлена на предотвращение спекуляций и злоупотреблений со стороны получателей сертификатов. Закон подчеркивает, что жильё должно использоваться исключительно для постоянного проживания, а не как способ получения быстрой прибыли.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин также сообщил о дополнительной помощи жителям приграничных регионов, включая компенсации аренды. Однако в случае с Херсоном и Севастополем речь идёт именно о собственности, приобретённой за государственный счёт — и теперь уже с ограничениями. Для Севастополя, где переселенцы активно осваиваются в новых районах, мера станет важной частью регулирования жилищного рынка и программы поддержки вынужденных переселенцев.

Напомним, в капстрое Севастополя зафиксировали случаи мошенничества с Херсонскими сертификатами.



Дмитрий Островский

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