В Севастополе хотят запретить продажу энергетиков в общественных местах

Снова в Севастополе вспомнили о необходимости запрета свободной продажи энергетиков в общественных местах. Законопроект зарегистрирован в Заксобрании 31 марта. Автором выступил местный депутат, экс-сенатор Сергей Колбин.

Планируется запретить продажу таких напитков в школах, больницах, культурных и спортивных учреждениях на территории Севастополя.

В случае принятия закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Ранее аналогичный проект закона Колбин вносил в декабре прошлого года.

Также три года назад Заксобрание Севастополя приняло закон, запрещающий продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки.

Необходимость принятия данного нормативного акта тогда, в том числе, пояснялась и несколькими смертельными случаями из-за употребления несовершеннолетними энерготоников.

Напомним, с марта 2025 года запрещена продажа несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, включая энергетики.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai