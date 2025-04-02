Мидийным браконьерам вынесен приговор в Севастополе

Двое браконьеров незаконно наловили 16 тысяч мидий, причинив государству ущерб в размере более 350 тысяч рублей.

Вылов велся самодельным скребком-сачком, который отнесен к средствам массового истребления водных биологических ресурсов, в период нереста. Данный факт был зафиксирован 18 октября 2024 года возле причала № 103 в Нахимовском районе. Мужчины погрузили мидии в минивэн марки «Хонда-Степвагон» и попытались выехать с территории причала, но были задержаны сотрудниками пограничных органов.

Добытые ресурсы планировалось доставить в заранее арендованный цех для дальнейшей переработки, фасовки и продажи.

Браконьеры получили по два года условно.

Нахимовский районный суд Севастополя назначил виновным 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры города о взыскании с обвиняемых полной суммы ущерба.

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Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Севастополя