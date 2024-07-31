Госдума запретила продажу энергетиков несовершеннолетним

С марта 2025 года запрещена продажа несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, включая энергетики.

Закон вводит запрет на розничную продажу по всей стране и дает регионам дополнительные полномочия для наведения порядка в этой сфере.

Регионы смогут запрещать продажу безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях и помещениях, используемых в образовательных, медицинских, культурных и спортивных целях, а также ограничить продажу во время массовых мероприятий.

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Анна Левина