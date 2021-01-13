В Севастополе два дня подряд трактор становится участником ДТП

Увеличилось количество строительной техники на дорогах

В Севастополе второй день подряд происходит ДТП с участием трактора. Сильно пострадал отечественный автомобиль и водитель, находившийся за рулем.

Сегодня ДТП произошло на Монастырском шоссе с участием автомобиля «Жигули».

Как сообщили очевидцы аварии в группе в социальной сети Вконтакте «Автопартнер. Крым Севастополь», водитель «Жигулей» пошел на обгон, не убедившись, что его пропускают.

«Жигули» обгоняла по встречке, а трактор начал резко поворот, даже не показав поворотники, ещё за «Жигули» ехала одна машина (обгоняла), но она успела уйти в свою полосу, когда увидела трактор. Обгоняли они через сплошную», написала в комментариях Долорес Величко.

Водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован на скорой помощи.

Также участники группы «Объявления Севастополя» выложили фото аварии, которая произошла вчера на Казачинском шоссе. В результате столкновения с трактором грузовая «ГАЗель» перевернулась на бок. Подробности аварии пока не известны.

Фото: «Автопартнер. Крым Севастополь»/vk.com, «Объявления Севастополя»/vk.com