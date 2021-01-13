Севастопольцев приглашают подарить елке вторую жизнь

Акция пройдет в экопарке «Лукоморье»

Севастопольский экопарк «Лукоморье» проводит уже традиционную новогоднюю акцию по сбору живых ёлок. Руководство парка приглашает севастопольцев на мероприятия по переработке новогодних деревьев.

По данным организаторов акции, жители России покупают более 36 млн живых ёлок для празднования Нового года. А после праздников они становятся просто бытовым мусором.

Сбор елок пройдет с 14 по 25 января 2021 года с 10.00 до 19.00 в экопарке «Лукоморье».

В администрации отметили, что измельченные деревья будут использованы для изготовления натурального удобрения, кормосмеси и водного отвара для птиц и животных.

С 16 января в парке с 12.00 до 17.00 будут проходить мастер-классы по приготовлению отвара и кормосмеси для животных, розжигу самоваров шишками, приготовлению хвойных ванн, отваров и банных веников.

«Каждый участник акции получит благодарность от Деда Мороза за бережное отношение к окружающей среде», – рассказала администрация парка.

На 25 января запланирован розыгрыш призов среди участников акции.

В прошлом году севастопольский горхоз отправил около 25 грузовых автомобилей с новогодними ёлками для переработки на удобрение.

Фото: пресс-служба Севастопольского ЛДПР