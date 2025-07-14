В Севастополе хотят поднять налоги для букмекеров более чем в три раза

В Законодательное собрание Севастополя внесён законопроект, который предусматривает резкое повышение налогов для букмекерских компаний, работающих через процессинговые центры интерактивных ставок. Если документ примут, налоговая ставка за один такой центр вырастет с 3 до 10 миллионов рублей.

Речь идёт об изменении пункта 6 статьи 2 закона города № 101-ЗС «О ставках налога на игорный бизнес». Это, по сути, самое крупное повышение ставок в игорной сфере за последние годы. Законопроект разработал Департамент финансов Севастополя, сейчас документ находится на рассмотрении постоянной комиссии законодательного Собрания Севастополя по бюджету.

Напомним, в ноябре прошлого года был принят закон о повышении на 10 % в Севастополе земельного налога. Он касается всех владельцев земель ИЖС и в СТ.

Дмитрий Островский

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