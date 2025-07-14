Как избежать огромной пробки и доехать в Крым по трассе Р-280 «Новороссия». Рассказ гостя полуострова

До полуострова и обратно сегодня можно добраться двумя способами: по федеральной дороге Р-280 и Крымскому мосту.

Автодорожный маршрут, проходящий по трассе «Новороссия» от Ростова-на-Дону до Симферополя, расположен на северо-западе от Азовского моря и пересекает такие города, как Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

В комментариях «Севкору» гость нашего города Андрей рассказал, что когда ему предстояла поездка в Севастополь, то у него была дилемма, ехать через Крымский мост или ехать по Новороссии. И он выбрал последний вариант.

«Мне как бы дорога понравилась. На блокпостах были с уважением, встречали и провожали молодые люди, которые выполняли свою работу. Дорога была прекрасной. Заторов на дороге не было в оба направления. Движение не сильно интенсивное. Что еще можно сказать? Также по дороге много есть заправок, есть места, где можно отдохнуть, перекусить», —поделился Андрей.

Он добавил, что при этом стоит прислушиваться к рекомендациям и помнить, что на этих территориях шли бои, поэтому нежелательно останавливаться на обочинах, на которых видны следы столкновений.

Желает лучшего сейчас дорога после блокпоста в Джанкое.

Местами даже есть интернет на дороге, но указатели помогают не заблудиться.

«Все-таки предпочтение я дам этой дороге, чем ехать через мост. По последним данным, там очень много собирается машин. Ну и вот, что еще можно сказать? В добрый путь!» – заключил наш собеседник.

Длина трассы составляет более 630 км, а время в дороге — около 9,5 часа (без учёта прохождения двух АПП: Весело-Вознесенка и Джанкой).

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова