В Севастополе хлебопроизводителям выделят 9,4 млн рублей субсидий

Только есть одно условие
В Севастополе хлебопроизводителям компенсируют части затрат на производство и реализацию хлебобулочной продукции за счет средств, выделенных правительством РФ.
Сегодня на заседания правительства города был принят порядок выделения компенсаций. Директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников сообщил, что общий бюджет для компенсации затрат производителям составит 9,4 млн рублей, из которых 95% – федеральные средства.
«Основное условие для выделения субсидий – сохранение розничных цен на хлеб», – заявил он.
По его словам, вопрос уже отработан с местными производителями.
При соблюдении условий субсидирования производители по итогам года могут рассчитывать по предварительным расчетам на поддержку в размере 21 млн рублей.
Напомним, нашим изданием на прошлой неделе был сделан репортаж о ценах на продукты в супермаркетах города.
Ольга Сурикова