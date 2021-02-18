В Севастополе хлебопроизводителям выделят 9,4 млн рублей субсидий

Только есть одно условие

В Севастополе хлебопроизводителям компенсируют части затрат на производство и реализацию хлебобулочной продукции за счет средств, выделенных правительством РФ.

Сегодня на заседания правительства города был принят порядок выделения компенсаций. Директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников сообщил, что общий бюджет для компенсации затрат производителям составит 9,4 млн рублей, из которых 95% – федеральные средства.

«Основное условие для выделения субсидий – сохранение розничных цен на хлеб», – заявил он.

По его словам, вопрос уже отработан с местными производителями.

При соблюдении условий субсидирования производители по итогам года могут рассчитывать по предварительным расчетам на поддержку в размере 21 млн рублей.

Напомним, нашим изданием на прошлой неделе был сделан репортаж о ценах на продукты в супермаркетах города.

Ольга Сурикова