Севастопольские предприниматели будут сами убирать свои территории

Департаменты должны в течение десяти дней подготовить предложения

В Законодательном Собрании города Севастополя состоялось расширенное заседание комитета по городскому хозяйству, в ходе которого был обсужден вопрос благоустройства города.

Как сообщает пресс-служба Закса, документ разрабатывался парламентом совместно с правительством города. Сейчас он на финальной стадии.

«Одно из главных направлений, определенных в законопроекте, – это содержание прилегающих территорий, так называемых «санитарных зон».

Согласно законодательству, каждый владелец или оператор здания будет обязан содержать прилегающую территорию в чистоте и порядке, ведь облик города формируется не только по фасадам зданий, но и по благоустроенным территориям, паркам, скверам, улицам.

Мы просим заинтересованные департаменты в течение десяти дней представить свои предложения и корректировки для того, чтобы закон был комплексным, в нем было как можно меньше пробелов», – отметил спикер парламента Владимир Немцев.

В законе будут прописаны требования к внешнему виду фасадов, ограждений соответствующих зданий, сооружений, внешнему виду объектов благоустройства.

При этом Немцев подчеркнул, что бутовые подпорные стенки должны оставаться в своем первозданном виде.

«Наш город нуждается в законе о благоустройстве, особенно в преддверии туристического сезона», – подчеркнул глава комитета по городскому хозяйству.

Ольга Сурикова