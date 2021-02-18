Воду из реки Бельбек пустили по новому руслу

Видео выложил блоггер
Реку Бельбек пустили в новое русло, чтобы в дальнейшем подавать воду оттуда жителям Севастополя. Кадры пуска опубликовал на своем канале пользователь YouTube Игорь Корсаков.
Напомним, строительством водозабора занимались специалисты военно-строительного комплекса минобороны России.
«В 17.15 пустили воды Бельбека в новое русло, где находится ковшевой забор Бельбекского гидроузла», – написал блоггер.
На опубликованном ролике видно, что строители убрали перемычку между старым руслом реки Бельбек и новым. Вода поступает в ковшевой водозабор, откуда в дальнейшем направится в построенный пруд-накопитель объемом 150 тысяч кубометров. Избыток воды будет сбрасываться в старое русло Бельбека ниже по течению.
Работы на гидроузле начались в конце октября прошлого года. Полностью работы должны быть завершены до конца текущего месяца, пишет «Крыминформ».
Фото, Видео: Игорь Корсаков/youtube.com
Ольга Сурикова