Воду из реки Бельбек пустили по новому руслу

Видео выложил блоггер

Реку Бельбек пустили в новое русло, чтобы в дальнейшем подавать воду оттуда жителям Севастополя. Кадры пуска опубликовал на своем канале пользователь YouTube Игорь Корсаков.

Напомним, строительством водозабора занимались специалисты военно-строительного комплекса минобороны России.

«В 17.15 пустили воды Бельбека в новое русло, где находится ковшевой забор Бельбекского гидроузла», – написал блоггер.

На опубликованном ролике видно, что строители убрали перемычку между старым руслом реки Бельбек и новым. Вода поступает в ковшевой водозабор, откуда в дальнейшем направится в построенный пруд-накопитель объемом 150 тысяч кубометров. Избыток воды будет сбрасываться в старое русло Бельбека ниже по течению.

Работы на гидроузле начались в конце октября прошлого года. Полностью работы должны быть завершены до конца текущего месяца, пишет «Крыминформ».

Фото, Видео: Игорь Корсаков/youtube.com

Ольга Сурикова