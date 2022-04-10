COVID-19

В Севастополе госпитализированы с коронавирусом 17 человек за сутки

10-04-2022
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Выписанных уже больше

В Севастополе по состоянию на утро 10 апреля зарегистрированы 88 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умер 1 человек в  возрасте 81 года. 

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 17 человек. Выписаны 20 пациентов. На данный момент в больницах находится  213 пациентов, из них 121 – с подтвержденным COVID-19.    

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 255 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.   

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией  82 500 человек, выздоровели 79 539.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.   

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».   

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.   

В Севастополе на утро 10 апреля сделали прививку от коронавируса 309 688 человек. Второй этап вакцинации прошли  298 289 жителей региона.                               

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 10 апреля поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

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