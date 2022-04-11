В Севастополе ограблен автосалон на 21,2 млн рублей и $30 тысяч

Полиция объявила в розыск

В Севастополе объявлены в розыск двое мужчин за вооруженное ограбление автосалона. Они сумели похитить 21,2 млн рублей, 30 тысяч долларов и успели скрыться.

Разбойное нападение произошло 9 апреля. В РОВД с заявлением обратился работник автосалона около 19:50. Сам заявитель не пострадал, сообщили в пресс-службе полиции города.

Оперативники установили личности причастных к разбойному нападению. Ими оказались уроженец Краснодарского края Саломатин Дмитрий Сергеевич, 27.09.1976 г.р. и уроженец Красноярского края Перетягин Константин Сергеевич, 03.10.1990 г.р.

В полиции просят всех, кому что-то известно об обстоятельствах совершенного преступления или о возможном местонахождении преступников, сообщить немедленно по телефону 8(978)739-82-01 или 102.

Напомним, в Севастополе ограблен был ломбард. Налетчика задержали.

Ольга Сурикова