В Севастополе горела квартира в Нахимовском районе

Эвакуированы 10 человек

Сегодня, 22 июня, в Севастополе горела квартира по улице Михайловская, в Нахимовском районе. Вызов поступил в 9.55, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС города.

По прибытии установлено, что идет дым из окна.

«На месте сформировано два звена ГДЗС. На тушение подано два ствола «Б». Площадь пожара составила 20 квадратных метров», — проинформировали в пресс-службе.

Эвакуировано 10 человек в том числе 2 при помощи спасательных устройств.

Причины и обстоятельства устанавливаются.

Напомним, недавно на пожаре в Севастополе спасли женщину.

Ольга Сурикова