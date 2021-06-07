В Севастополе на пожаре спасли женщину

Пожар возник в двухуровневой квартире

За прошедшие выходные – 5 и 6 июня – севастопольские спасатели МЧС России совершили 21 боевой выезд, 3 из которых – на тушение пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в субботу днем в районе Красного спуска вспыхнул пожар в бесхозном строении. Его площадь составила 60 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Ранним утром в воскресенье поступило сообщение о пожаре в двухуровневой квартире на верхних этажах 8-этажного жилого дома по улице Адмирала Юмашева. Когда спасатели проникли в охваченное пламенем помещение, обнаружили пострадавшую женщину с ожогами кожи и верхних дыхательных путей.

«Её незамедлительно вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи для госпитализации», – отметили в пресс-службе.

Параллельно проводилась эвакуацию жильцов из соседних квартир – всего в безопасную зону выведено 22 человека, в том числе четверо детей. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В тот же день в районе улицы Ревякина горело 16 квадратных метров мусора на открытой территории – пожар был ликвидирован силами МЧС России.

Ольга Сурикова