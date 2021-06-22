В Севастополе будут судить водителя, по вине которого погибла женщина

От полученных в результате ДТП телесных повреждений женщина, 1966 года рождения, находившаяся на пассажирском сидении автомобиля «Mercedes», скончалась в лечебном учреждении, добавили в ведомстве.

Уголовное дело передано в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Напомним, в Севастополе направлено в суд уголовное дело в отношении водителя, который на пешеходном переходе сбил пожилую женщину. Она скончалась в больнице.

Ольга Сурикова