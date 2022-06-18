В Севастополе горела квартира в многоэтажке

Эвакуировали взрослых и детей

В Севастополе днем 17 июня от очевидцев поступило сообщение о том, что по улице Блюхера виден дым из окна на 4 этаже многоквартирного жилого дома. Вызов пришел в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях городского главка МЧС.

По прибытии на место огнеборцев информация подтвердилась.

Площадь пожара составила 1,5 квадратных метра, горели вещи б/у.

Спасатели из соседних квартир эвакуировали четырех человек, в том числе двоих детей.

Погибших, пострадавших нет.

Напомним, в Севастополе на крыше многоквартирного дома № 41 по ул.Горпищенко произошел пожар, эвакуирован был 21 человек.

Ольга Сурикова